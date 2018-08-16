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17.08.2018

Конкурс муниципальных программ по профилактике наркомании стартовал в Приангарье

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 августа начался конкурс муниципальных программ по профилактике наркомании. Творческое мероприятие продлится два месяца.

Как сообщается на сайте регионального Центра профилактики наркомании, главная цель конкурса – оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям Приангарья в вопросах антинаркотической работы, сократить масштабы немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, сформировать негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

В мероприятии имеют право участвовать все администрации муниципальных образований региона на основании заявки. Ее форму, а также список всех остальных необходимых документов и положений конкурса можно найти по ссылке.

Победителем станет одно муниципальное образование Иркутской области, представившее программу и набравшее наибольшее количество баллов. Оно получит диплом министерства по молодежной политике Иркутской области и ценный приз.

КООРДИНАТЫ:

  • Для участия в конкурсе заявка и документы предоставляются в Центр профилактики наркомании по адресу: 664056, Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 219 с 15 августа по 15 октября 2018 года.
  • Итоги конкурса утверждаются правовым актом министерства по молодежной политике Иркутской области в течение 20 календарных дней с момента подведения итогов.

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