|Общество
|17.08.2018
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Конкурс муниципальных программ по профилактике наркомании стартовал в Приангарье
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Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 августа начался конкурс муниципальных программ по профилактике наркомании. Творческое мероприятие продлится два месяца.
Как сообщается на сайте регионального Центра профилактики наркомании, главная цель конкурса – оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям Приангарья в вопросах антинаркотической работы, сократить масштабы немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, сформировать негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
В мероприятии имеют право участвовать все администрации муниципальных образований региона на основании заявки. Ее форму, а также список всех остальных необходимых документов и положений конкурса можно найти
Победителем станет одно муниципальное образование Иркутской области, представившее программу и набравшее наибольшее количество баллов. Оно получит диплом министерства по молодежной политике Иркутской области и ценный приз.
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