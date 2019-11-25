Конкурс на лучшее новогоднее оформление среди предприятий объявлен в Иркутске

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2020 года». В нем могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории города, сообщает пресс-служба мэрии. Для этого необходимо подать заявку в департамент потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска в срок с 25 ноября по 13 декабря. Смотр-конкурс проводится по семи номинациям: – «Лучшее праздничное оформление торгового центра, ярмарки»; – «Лучшее праздничное оформление магазина розничной сети, магазина местного значения, магазина у дома»; – «Лучшее праздничное оформление супермаркета, универсама»; – «Лучшее праздничное оформление предприятия общественного питания»; – «Лучшее праздничное оформление предприятия бытового обслуживания»; – «Лучшее праздничное оформление нестационарного торгового объекта»; – «Лучшее праздничное оформление флориста от предприятий розничной торговли цветами и сопутствующими товарами». Участников оценит специальная комиссия с 16 по 27 декабря. Будет учитываться оформление фасада, витрин и входных групп, торговых залов и рядов, прилегающей территории предприятия, доступность объекта, дизайн форменной одежды и внешний вид обслуживающего персонала, предложение подарочных наборов, сувениров, товаров с новогодней атрибутикой и даже наличие новогодних скидок, промо акций и программ лояльности. При этом важно использовать концепцию праздничного оформления города. Брендбук размещен на официальном сайте администрации Иркутска. Награждение победителей состоится 30 декабря 2019 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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