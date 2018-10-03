Конкурс «Вот такие пироги» прошел в Октябрьском округе Иркутска

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс «Вот такие пироги» состоялся среди жителей Октябрьского округа Иркутска. Его участниками стали более 40 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, конкурс проведен по инициативе ТОС «Возрождение» (председатель Людмила Дубровина) и в рамках работы клуба «У хозяюшки».

Жюри, в составе которого были представители администрации Октябрьского округа и муниципального учреждения «Город», выбрало победителей в трех номинациях «Лучшая презентация пирога», «Самый вкусный пирог», «Самый красивый пирог». Особо жюри отметило самую юную участницу – ученицу второго класса Марию Швецову и самую мудрую участницу – председателя первичной ветеранской организации Галину Иванову. Всем участникам конкурса вручили памятные подарки.