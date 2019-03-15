Контейнеры для приёма крышек до конца марта появятся во всех районах Иркутска

Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Специальные урны для сбора пластиковых крышек от бутылок и разных упаковок до конца марта появятся во всех районах Иркутска. Контейнеры во всех супермаркетах «Слата» планируют установить до конца следующей недели, сообщается на странице благотворительного фонда «Подари планете жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас контейнеры установлены в нескольких магазинах в микрорайоне Юбилейный. Принимаются крышки из-под сока, воды, детского пюре, кофе, масла, майонеза, кетчупа и других соусов. Также можно сдавать крышки от средств для мытья посуды, чистящих средств, кондиционеров для белья, освежителей воздуха, шампуня, геля для душа, зубной пасты, пены для бритья, лаков для волос. Принимаются и пластиковые упаковки из-под бахил, из-под киндер-сюрпризов и т.п.

Не принимаются пробки от шампанского (это ПВХ), горлышки от тетрапаков с клеем (очищенные – можно), крышки-дозаторы с металлической пружиной (без пружины – можно), крышки от стаканчиков с кофе, прозрачные крышки от стаканов из под сметаны/майонеза (это полистирол, но есть исключения), колпачки от ручек и любые металлические крышки.

Напомним, деньги от сдачи крышек на переработку пойдут на экопроекты благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» по озеленению и восстановлению парков и лесов в Иркутске и Иркутской области, которыми фонд занимается с 2012 года.