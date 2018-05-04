Концерты и митинги ко Дню Победы проводят в Правобережном округе Иркутска

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный весенний концерт для ветеранов войны и тружеников тыла, организованный Советом ветеранов Правобережного округа Иркутска, прошел 3 мая в окружной администрации. Как сообщает пресс-служба мэрии, на празднике присутствовали почетные гости участники ВОВ. Кадеты школы №10 вручили ветеранам цветы и памятные подарки. С Днем Победы присутствующих поздравили представители администрации Иркутска, гордумы, Законодательного собрания Иркутской области и меценаты областного центра. Кроме того, в преддверии 9 мая для жителей города пройдет еще ряд праздничных мероприятий. Так, в Правобережном округе состоятся: 6 мая в 12.00. Патриотический конно-спортивный праздник «Я помню! Я горжусь!» на Иркутском ипподроме (ул. Култукская, 107).

7 мая. Праздничные концерты-поздравления ветеранов войны и тружеников тыла в 14.00 – школа №50 (мкр. Топкинский, 42), в 16.00 (ул. Радищева, 186) и в 17.30 (ул. Чапаева, 109).

8 мая в 10.00. Торжественный митинг военнослужащих дивизии ракетных войск для ветеранов микрорайона Зеленый (мкр. Зеленый, памятник «БМ-13 Катюша»).

9 мая в 14.00. Праздничная акция «Весна Победы» для жителей предместья Рабочее в роще Каштаковская. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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