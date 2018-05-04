|Общество
|04.05.2018
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Концерты и митинги ко Дню Победы проводят в Правобережном округе Иркутска
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Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный весенний концерт для ветеранов войны и тружеников тыла, организованный Советом ветеранов Правобережного округа Иркутска, прошел 3 мая в окружной администрации.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на празднике присутствовали почетные гости участники ВОВ. Кадеты школы №10 вручили ветеранам цветы и памятные подарки.
С Днем Победы присутствующих поздравили представители администрации Иркутска, гордумы, Законодательного собрания Иркутской области и меценаты областного центра.
Кроме того, в преддверии 9 мая для жителей города пройдет еще ряд праздничных мероприятий. Так, в Правобережном округе состоятся:
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