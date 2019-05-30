«Королевский цирк» Гии Эрадзе начинает свои гастроли в Иркутске

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня в Иркутском государственном цирке заслуженный артист России Гия Эрадзе представит свое новое грандиозное цирковое шоу «Королевский цирк». Как сообщают организаторы, зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления – это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже – это мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. – В новом грандиозном шоу вы побываете на настоящем королевском балу, в чарующей Русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми; в ритмах страстной Испании встретите тореадора с горделивыми яками, у фонтана в «Райском саду» увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц – попугаев Ара. Вас впечатлят настоящие Римские гладиаторы на колесницах с могучими вороными конями, а также грозные африканские львы, которые предстанут перед вами словно в настоящем Колизее. Вы отправитесь к звездам вместе с воздушными гимнастами и лучшими в мире канатоходцами, погрузитесь в атмосферу далекого средневековья в сопровождении загадочных «Гистрионов», представляющих такой редкий и необычный жанр циркового искусства как «Эквилибристы на першах». Замысловатые узоры грациозных Королевских Фризов, взрывная энергетика групповых жонглеров, трогательная история любви воздушных гимнастов на полотнах, невероятная харизма всемирно известного клоуна-эксцентрика Владимира Георгиевского – все это и многое другое ждет вас на манеже Иркутского цирка с 1 июня, – рассказывают организаторы. Поражает сама идея шоу, где все гармонично сплетено воедино: более 2000 эксклюзивных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны, стразы, перья. Для спектакля был спроектирован огромный золотой Замок, возвышающийся под самый купол цирка, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski. В сочетании с авторской музыкой, профессиональным сценическим светом – все это помогает воссоздать атмосферу настоящего королевского дворца, где и разворачивается основное действие, в котором 120 артистов в течение почти трёх часов меняют свои амплуа. Создатель «Королевского цирка» заслуженный артист России Гия Эрадзе – обладатель множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов. В январе 2019 года он вместе со своими артистами стал обладателем самой главной цирковой награды мира – «Золотого клоуна» Международного фестиваля в Монте-Карло. Продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе – это не одна цирковая программа, а целый творческий завод по подготовке лучших цирковых шоу. Жители Иркутска уже знакомы с творчеством Заслуженного артиста России – несколько лет назад он представлял на Иркутском манеже свое первое авторское шоу «Пять Континентов», а затем в 2015 году Иркутян радовали артисты шоу Гии Эрадзе «Баронеты». Зрители всегда настолько тепло принимают спектакли Гии Эрадзе, что по сей день на официальный сайт Королевского цирка приходят письма с просьбами приехать с гастролями вновь. Наконец, с 1 июня впервые в Иркутском цирке зрители увидят новое впечатляющее шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». – Шоу «Королевский цирк» – это шоу, которое нельзя не увидеть, это история, которую невозможно забыть, – говорят организаторы. КООРДИНАТЫ: Премьерные представления в Иркутском цирке пройдут 1 июня (суббота) в 17.00 и 2 июня (воскресенье) в 15.00.

Далее представления пройдут по субботам и воскресениям в 13.00 и 17.00.

Телефон для справок: +7 (3952) 24-05-35; 92-48-48, +7-909-285-12-51.

Билеты он-лайн: www.circus-irkutsk.ru, www.royalcircus.ru. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск Тэги: View the discussion thread.