Корпоративные волонтеры провели в Иркутске акцию «17 деревьев весны»

Иркутск, 29.05.19 (ИА "Телеинформ"), - В субботу, 25 мая, на острове Конный корпоративные волонтеры Иркутской области провели акцию «17 деревьев весны». Как сообщает пресс-служба En+ Group, организаторами и участниками мероприятия выступили сотрудники 11 компаний, включая En+ Group, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Ростелеком, Леруа Мерлен, Иркутскую нефтяную компанию, Т.Б.М., ООО «Нестле Россия», банк ВТБ (ПАО) – членов Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ). Благодаря усилиям 60 корпоративных волонтеров, городскую площадку в районе колеса обозрения украсили 12 саженцев рябин и пять - сирени. Акция «17 деревьев весны», приуроченная к весенним городским мероприятиям по озеленению общественных пространств, стала первым самостоятельным совместным мероприятием Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству. Прежде добровольцы из числа сотрудников компаний, входящих в ИО НСКВ, принимали участие в благотворительных и общественных событиях, включая уборку побережья Байкала, сбор вторсырья, восстановление лесов. Акция «17 деревьев весны» прошла при поддержке комитета городского обустройства администрации города Иркутска и МКУ города Иркутска «Городская среда», а также специалистов-дендрологов. Деревья были приобретены в частном питомнике. На сегодняшний день саженцам от 4 до 7 лет, их размер от полутора до двух метров. При должном уходе через несколько лет сирень вырастет до 3-4 м, рябина – до 8 м. Задача волонтеров – обеспечить заботу о растениях и их приживаемость. В дальнейшем корпоративные волонтеры НСКВ рассматривают возможность озеленения и благоустройства и других площадок города Иркутска. Дарья Мусихина, председатель ИО НСКВ, специалист по устойчивому развитию En+ Group: – Одна из задач НСКВ - создание условий для вовлечения сотрудников компаний в корпоративное добровольчество. Мы должны показать, что это полезно не только для получателей волонтерских активностей, но и самих волонтеров: возможность ближе познакомиться с коллегами, найти единомышленников, наладить новые связи. Субботняя акция стала как раз примером такого взаимодействия, а также позволила ее участникам внести свой вклад в благоустройство города. Лишь посадкой саженцев инициатива не ограничится: теперь волонтерам необходимо обеспечить молодым деревьям уход в течение лета – полив, прополку, подкормку – чтобы в будущем площадка стала еще одним любимым местом для отдыха иркутян. Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»: - Сегодня стало устойчивым трендом то, что бизнес уделяет все большее внимание развитию корпоративного волонтерства, помогая сотрудникам вносить личный вклад в развитие социальных инициатив в регионах, где они живут и работают. Объединять усилия таких компаний для решения социально значимых задач позволяет площадка Национального совета по корпоративному волонтерству. Наша компания является активным участником НСКВ и его представительства в Иркутской области. Развитие корпоративного волонтерства для нас приоритетно, поскольку является важной частью нашей корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития. И мы уверены, что сможем внести еще более ощутимый вклад в решение важных социальных и экологических проблем региона, объединив наши волонтерские усилия с другими компаниями. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: благотворительность

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