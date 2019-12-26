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Общество
27.12.2019

Коршуновский ГОК приготовил более 2000 сладких подарков

Железногорск-Илимский, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») поздравит сладкими подарками ветеранов комбината, детей работников и детей из малоимущих семей Железногорска-Илимского.

Как сообщает пресс-служба компании, сладости от Деда Мороза передадут также в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в поселке Коршуновский, в школы и Дома культуры поселков Радищев и Рудногорск. Всего горняки подготовили более 2000 подарков.

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2019-12-24-05-25-33
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