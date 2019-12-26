|Общество
|27.12.2019
|
|
Коршуновский ГОК приготовил более 2000 сладких подарков
|
Железногорск-Илимский, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») поздравит сладкими подарками ветеранов комбината, детей работников и детей из малоимущих семей Железногорска-Илимского.
Как сообщает пресс-служба компании, сладости от Деда Мороза передадут также в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в поселке Коршуновский, в школы и Дома культуры поселков Радищев и Рудногорск. Всего горняки подготовили более 2000 подарков.