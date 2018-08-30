|Общество
|31.08.2018
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Космонавту Анатолию Иванишину вручили знаки отличия Почетного гражданина Иркутска
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Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с космонавтом, Героем РФ Анатолием Иванишиным, поздравил его с присвоением звания «Почетный гражданин города Иркутска» и вручил специальные знаки отличия – нагрудный знак, удостоверение и ленту.
Дмитрий Бердников отметил высокие заслуги российского космонавта-испытателя в области науки и техники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
– Мы издалека следим за тем, что делается в Иркутске. Мои родители живут здесь, и они отмечают, что город становится красивее, комфортнее, появились скверы и парки. Для меня это является показателем вашей работы, – подчеркнул в ответ Анатолий Иванишин.
Напомним, что в этом году по инициативе мэра и единогласным решением городской думы Анатолию Иванишину было присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска».
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