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31.08.2018

Космонавту Анатолию Иванишину вручили знаки отличия Почетного гражданина Иркутска

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с космонавтом, Героем  РФ Анатолием Иванишиным, поздравил его с присвоением звания «Почетный гражданин города Иркутска» и вручил специальные знаки отличия – нагрудный знак, удостоверение и  ленту.

Дмитрий Бердников  отметил высокие заслуги российского космонавта-испытателя в области науки и техники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Мы издалека следим за тем, что делается в Иркутске. Мои родители живут здесь, и они отмечают, что город становится красивее, комфортнее, появились скверы и парки. Для меня это является показателем вашей работы, – подчеркнул в ответ Анатолий Иванишин.

Напомним, что в этом году по инициативе мэра и единогласным решением  городской думы Анатолию Иванишину было  присвоено  звание «Почетный гражданин города Иркутска».

СПРАВКА:

  • Анатолий Иванишин  (15 января 1969 года) – российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 112-й космонавт России (СССР) и 525-й космонавт мира. Совершил два космических полета. Участник основных космических экспедиций МКС-29/МКС-30. Общая продолжительность пребывания в космосе составила более 280 суток. Герой Российской Федерации. Летчик-космонавт Российской Федерации. Полковник ВВС запаса. Почетный гражданин городов Гагарин и Иркутск.

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