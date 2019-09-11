Косплей, ярмарки, квесты и комиксы – в Иркутске 28 и 29 сентября состоится «Байкал Комикс Фест»

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 и 29 сентября состоится «Байкал Комикc Фест» - крупнейший фестиваль гик-культуры Прибайкалья. Об этом сообщают организаторы в официальной группе в соцсетях.

Фестиваль пройдет на территории клуба «Комбат» на бульваре Рябикова. Ожидается, что два дня станут насыщенными на события. Посетителей ждет косплей, ярмарка, аллея авторов комиксов, а их в этом году заявлено аж четырнадцать, мастер-классы по киносъемке и макияжу для косплееров, рок-концерт и презентация студии «Область комиксов».

– На пяти тысячах квадратных метрах сойдутся миры комиксов, кино, игр и аниме! Приходи и ты, – сообщают организаторы.

КООРДИНАТЫ:

«Байкал Комикс Фест» состоится 28 и 29 сентября на территории клуба «Комбат» по адресу: Иркутск, бульвар Рябикова, 96, строение 1. Начало в 12:00.