|Общество
|29.12.2018
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Котят «британцев» и мейн-кунов покажут иркутянам 6 января
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Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 января в отделе природы краеведческого музея пройдёт выставка котят редких и традиционных пород. Об этом сообщает пресс-служба музея.
На выставке представят котят экзотической, курильской, британской, шотландской, бенгальской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, корниш-рексов.
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