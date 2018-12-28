Котят «британцев» и мейн-кунов покажут иркутянам 6 января

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 января в отделе природы краеведческого музея пройдёт выставка котят редких и традиционных пород. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На выставке представят котят экзотической, курильской, британской, шотландской, бенгальской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, корниш-рексов.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать по адресу: ул. Карла Маркса, 11.

Время работы – с 12.00 до 17.00.

Стоимость билета – от 50 до 150 рублей.