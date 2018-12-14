«Красой Иркутска»-2018 стала Эвелина Мурзина

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В столице Приангарья 12 декабря подвели итоги конкурса «Краса Иркутска». Корону и титул завоевала Эвелина Мурзина. О победе девушка рассказывает на своей странице в Инстаграме.

Региональный этап конкурса «Краса России» проходил в развлекательном комплексе Мираж, сообщается на странице мероприятия в Инстаграме.

Эвелина Мурзина. Фото Оксаны Давыдовой

Второе и третье места заняли Дарья Тютрина и Ксения Рыбалко. Юной красой выбрали Ангелину Лапердину, приз зрительских симпатий получила Сэсэг Ринчинова. Кроме того, по данным « КП-Иркутск », на конкурсе были присуждены и такие награды, как, например, «Мисс талант», «Мисс глянец», «Мисс эрудиция», «Мисс грация», и так далее. Всего было 20 номинаций.