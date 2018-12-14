|Общество
|13.12.2018
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«Красой Иркутска»-2018 стала Эвелина Мурзина
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Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В столице Приангарья 12 декабря подвели итоги конкурса «Краса Иркутска». Корону и титул завоевала Эвелина Мурзина. О победе девушка рассказывает на своей странице в Инстаграме.
Региональный этап конкурса «Краса России» проходил в развлекательном комплексе Мираж, сообщается на
Эвелина Мурзина. Фото Оксаны Давыдовой
Второе и третье места заняли Дарья Тютрина и Ксения Рыбалко. Юной красой выбрали Ангелину Лапердину, приз зрительских симпатий получила Сэсэг Ринчинова. Кроме того, по данным «
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