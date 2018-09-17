Краткий обзор торгового центра «Мерей»: почему стоит ходить за покупками именно сюда?

Алматы, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Каждый день в разных уголках мира открываются новые торговые центры, призванные обеспечить быстрый, удобный и многофункциональный доступ к огромному количеству разнообразных товаров. Признаться честно, заниматься шоппингом в крупных масштабах без торговых центров было бы гораздо сложнее, ведь такие здания объединяют в себе десятки, а то и сотни всевозможных магазинов, в которых можно найти буквально всё, что душе угодно.

Вот и торговый центр «Мерей» из казахстанского мегаполиса Алматы не стал исключением. Огромное здание, находящиеся в шаговой доступности от автобусной остановки и станции метро, открыло свои двери ещё в далёком 2004 году. С тех пор жители города полюбили этот торговый центр. По информации с официального сайта: https://merey.kz – «Мерей» ежедневно принимает у себя около 12 000 человек и имеет в своём распоряжении парковочную зону для всех посетителей на 1700 машиномест.

И ходят они туда не просто так, ведь торговый центр принял у себя множество именитых брендовых магазинов, включающих «Спортмастер», «Adidas», «Reebok», «Orchestra», «Colin’s», «DIM», «Milavitsa» и многие другие громкие имена в торговой сфере.

Но в основном площадь торгового центра отдана в аренду строительному гипермаркету «Комфорт», магазинам бытовой техники «Sulpak» и компьютерной техники «Alser», магазинам детских товаров «Детский мир» и «Kenga». Конечно, здесь перечислены лишь основные арендаторы «Мерея», но даже в этом списке можно найти немало подходящих для крупного шоппинга магазинов. Также в «Мерее» можно найти продуктовые магазины и около 150 мебельных салонов и отделов бытовой техники.

Помимо всего прочего, торговый центр предоставил свою площадь для компаний, которые оказывают различные услуги для посетителей. Среди них есть таможенные брокерские фирмы, собственный пункт обмена валют «Мерей Exchange», химчистка, салон красоты и многое другое.

Нельзя сказать, что «Мерей» сильно выделяется на фоне других крупных торговых центров, но опускать свою планку он тоже не собирается, оставаясь неплохим местом с широким ассортиментом разнообразных услуг и товаров.

Всю необходимую информацию о других особенностях «Мерея», магазинах, услугах, акциях и скидках можно узнать на официальном сайте торгового центра по ссылке выше.