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25.09.2018

Кругосветка длиной в пять лет – иркутян зовут на тревел-встречу

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в библиотеке имени Молчанова-Сибирского 27 сентября проведут тревел-встречу с Никитой и Анастасией Истомиными, совершившими кругосветное путешествие с проектом длительностью почти пять лет. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Они побывали в Азии, Австралии, Северной, Центральной и Южной Америке. В путешествии они передвигались автостопом, на машине, мотоцикле, велосипедах и общественным транспортом.

Никита и Настя Истомины поведают историю своего приключения длиною в пять лет и несколько десятков тысяч километров, расскажут, чем отличается зрительная память от звуковой и куда может привести поиск звуков, честно ответят на все ваши вопросы об их путешествии. Встреча пройдет в формате свободной беседы с историями, рассказами о впечатлениях, личной свободе и красоте мира.

Вход на встречу свободный. Начало – в 19.00.

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