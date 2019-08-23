Кухонные доски с нацистской символикой чуть не провезли в Сибирь из Китая

СФО, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Из Китая в Сибирь пытались ввезти партию разделочных кухонных досок с нацистской символикой, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Товарную партию разделочных досок с нанесенными на них рисунками, содержащими запрещенную в России нацистскую символику Третьего Рейха и портрет Адольфа Гитлера, оформили по технологии удаленного выпуска товаров на Иркутском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Иркутской таможни. Фактический досмотр товара провели красноярские таможенники по поручению иркутского ЦЭДа, так как доски ввезли на склады временного хранения в Красноярске.

– На Иркутский ЦЭД к таможенному декларированию красноярским обществом с ограниченной ответственностью был представлен товар «изделия деревянные» – разделочные кухонные доски в количестве 639 штук. На 320 из них, помимо изображения чашки с кофе и надписи «Coffee», было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью «Deutsche Luftpost 1024», – поясняют таможенники.

Экспертиза, проведенная омской лабораторией судебной экспертизы Минюста РФ, подтвердила, что в изображении почтовой марки с портретом и почтового штемпеля с изображением орла с крестом и надписью «Deutsche Luftpost» имеется атрибутика или символика, сходная с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, которая тоже, согласно российскому законодательству, считается экстемистской.

В итоге фирме-импортеру в выпуске товара было отказано. Доски, содержащие нацистские изображения, были арестованы.

– Импортер товара пояснил, что поставка товаров с фашисткой символикой в рамках внешнеэкономического контракта с инопартнером не согласовывалась, и о наличии таких товаров импортеру стало известно только по результатам таможенного досмотра, – отметил уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований Иркутской таможни Максим Бабкин.

Октябрьский районный суд Иркутска учел признание вины фирмой-импортером, а также отсутствие умысла на совершение правонарушения, и ограничился административным наказанием в виде конфискации товара. Все доски с нацисткой символикой подлежат дальнейшему уничтожению.