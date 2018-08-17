Курорт Пхань-Ранг: особенности и преимущества

Вьетнам, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пхань-Ранг – это небольшой курортный городок на юге Вьетнама. Его омывает Восточное море и окружает два популярных курорта – Нячанг и Муйне. Между ними и затерялся небольшой городок. Здесь редко можно встретить толпы туристов, но это не делает его хуже. Сюда едут за тихим и спокойным отдыхом, поиском вдохновения и наслаждением морем и природой вокруг. Особенности курорта Пхань-Ранг Пхань-Ранг во Вьетнаме – это город, состоящих из двух частей: современный Пхань-Ранг с магазинами, супермаркетами и развлечениями и Тхап-Чам – с историей и экскурсиями. Вы можете насладиться и тем, и другим, чтобы полноценно погрузиться в историю и прочувствовать настроение Вьетнама. Город очень спокойный, и здесь нечасто можно встретить туристов-иностранцев. Но зато он богат на бескрайние пляжи, чистую и теплую водичку и круглогодично радует жителей температурой в 27 градусов. Самым популярным пляжем считается Кана – в 30 км от города, куда едут поклонники снорклинга. Небольшая глубина и обилие кораллов на дне создают идеальные условия для него. Также эта местность богата на горячие источники, минеральная вода из которых распространяется по всей стране. Всего самых популярных есть три: Винь Хао;

Кронг Фа;

Тан Шон. Первые два находятся недалеко от пляжа Кана. Второй расположился на горе Хон Ба и был открыт в 1923 году. Помимо минеральной воды он богат лечебными грязями. Третий находится по пути Пхань-Ранга в Далат, и он полезен для лечения суставов, желудка, кожи. Если вы хотите спокойное море – вам необходимо посетить бухту Виньхи. В бухте вас ждет песчаный пляж и лазурная вода, теплая и чистая. Недалеко от нее начинается заповедник Ный Чуа. Эта бухта станет отличным местом не только для отдыха, но и для рыбалки – с берега можно заполучить хороший улов. Также эту местность любят дайверы, а в осенне-зимний период – виндсерферы и кайтеры. В качестве развлечения туристам предлагают катания на лодке с прозрачным дном. Это позволяет без ныряний насладиться подводным миром. Главная достопримечательность – Чамские башни Экскурсий в этом регионе немного. Но посещение Чамских башен обязательно для каждого туриста. Поклонгарай – это первый комплекс, который находится в 7 километрах от городка. В него входят три башни, которые были возведены в XIII веке. В то время существовало отдельное государство Чампа, которое не принадлежало Вьетнаму. Главная из трех башен построена для молитв и жертвоприношений, вторая – Воротная – для гостей, а третья – Огневая – для кухни. Второй комплекс называется Тхал Ба, он разместился в 14 км от города Пхань-Ранг в северном направлении. Он также состоял из трех башен, но одна из них рухнула. Тхал Ба намного старее, чем Поклонгарай, построен в IX веке. Это объясняет совсем другой стиль и вид двух оставшихся башен, но они пока не отреставрированы. Еще одной достопримечательностью считается деревня Бау Чык, которая славится своей керамической посудой. На протяжении многих лет это место считалось центром изготовления керамической посуды по всей Азии. Правда, внешний вид ее сильно отличался от вьетнамской. Вьетнам – очень многогранная страна, и сейчас она только начинает становиться привлекательной для туристов. Здесь уже есть большие курортные города, с отелями, клубами, торговыми центрами и другой инфраструктурой. Но большую ценность имеют именно отдаленные городки, которые позволяют погрузиться в историю страны, дают возможность пообщаться и увидеть быт местных жителей. Пхань-Ранг пока именно такой, но в скором времени и до него дойдут современные тенденции, и он станет очередным популярным курортом на побережье. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.