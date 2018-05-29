ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
30.05.2018

Квест по Киплингу – «Молчановка» ждёт юных иркутян на День защиты детей

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Библиотека имени Молчанова-Сибирского 1 июня приглашает иркутян на День защиты детей.

Библиотека и хобби-центр «Диск Ворлд» приглашают детей старше семи лет, а также их родителей пройти увлекательный квест по произведениям Джозефа Редьярда Киплинга.

– Соберите команду не более четырёх человек (обязательно один взрослый) и приходите в библиотеку 1 июня в 14.00. Проявите смекалку, отвагу и сообразительность, разгадайте тайны Маугли и получите призы и подарки, – говорят в пресс-службе библиотеки. Регистрация команд проводится до 30 мая.

На необычном научном шоу клуб юных химиков «Фарадей» проведет в мир науки, от которой захватывает дух. Кроме того, детей ждут увлекательные настольные игры и мастер-классы, а книжных выставках – книги для летнего чтения.

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес: улица Лермонтова, 253, остановка «Госуниверситет».
  • Справки и предварительная запись на квест по телефону: 48-66-80 (доб. 500).
  • Вход по читательскому билету.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске