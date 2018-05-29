Квест по Киплингу – «Молчановка» ждёт юных иркутян на День защиты детей

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Библиотека имени Молчанова-Сибирского 1 июня приглашает иркутян на День защиты детей.

Библиотека и хобби-центр «Диск Ворлд» приглашают детей старше семи лет, а также их родителей пройти увлекательный квест по произведениям Джозефа Редьярда Киплинга.

– Соберите команду не более четырёх человек (обязательно один взрослый) и приходите в библиотеку 1 июня в 14.00. Проявите смекалку, отвагу и сообразительность, разгадайте тайны Маугли и получите призы и подарки, – говорят в пресс-службе библиотеки. Регистрация команд проводится до 30 мая.

На необычном научном шоу клуб юных химиков «Фарадей» проведет в мир науки, от которой захватывает дух. Кроме того, детей ждут увлекательные настольные игры и мастер-классы, а книжных выставках – книги для летнего чтения.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: улица Лермонтова, 253, остановка «Госуниверситет».

Справки и предварительная запись на квест по телефону: 48-66-80 (доб. 500).

Вход по читательскому билету.