Ледоход благополучно прошел в Тайшетском и Чунском районах

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ледоход благополучно прошел в двух из территорий, где была опасность паводков – Тайшетском и Чунском районах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, группы спасателей вернулись в места постоянной дислокации из этих муниципалитетов. В то же время сегодня, 26 апреля, оперативная группа направлена из областного центра в Киренский район для проведения мероприятий по предотвращению осложнения паводковой обстановки и принятия необходимых мер для помощи населению в случае подъёма уровня воды. Накануне в Киренск направлены лодки, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты, средства связи и другое оснащение для организации работы спасателей.

Также с сегодняшнего дня к работе приступит оперативная группа в Казачинско-Ленском районе, с 25 апреля специалисты работают в Усть-Кутском районе. Еще две оперативные группы работают в Качугском и Жигаловском районах. Передислокация спасателей в места активного ледохода осуществляется авиацией МЧС России.

Сотрудники проводят круглосуточный мониторинг состояния паводковой обстановки на затороопасных участках. Собранную информацию рассматривают на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципальных образований для принятия своевременных мер в случае угрозы паводка. По состоянию на сегодняшний день паводковая остановка стабильная, подтопления населённых пунктов не наблюдается.