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12.01.2019

Леонид Павлюк остался на должности заместителя главврача иркутской больницы №1

Иркутск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Леонид Павлюк с 11 января назначен на должность заместителя врача по хирургии иркутской гор больницы №1. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Напомним, Леонид Павлюк возглавлял Иркутскую городскую клиническую больницу №1 с 2002 года. В этом году контракт с ним не продлили.

Временно исполняющей обязанности главного врача с 10 января назначена Ольга Бортник, которая с 2008 года занимала должность заместителя главного врача ИГКБ №1 по организационно-методической работе. В настоящий момент объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

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