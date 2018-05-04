Лето-2018: Что предпочтут россияне – одну из игорных зон или казино Вулкан?

Российская Федерация, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сезон отпусков для российских граждан практически открыт, а, значит, многие уже задумались, куда отправиться отдыхать. Среди них есть и любители азартных игр, им тоже хочется расслабиться и отвлечься от работы, а нам, сибирякам, еще и от долгой зимы... Не сказать, что у наших соотечественников имеется большой выбор мест, где они могли бы удовлетворить свои азартные потребности, но все-таки он есть. Виртуальные клубы Для начала придется признать, что далеко не все россияне, а тем более сибиряки, вообще собираются куда-либо выезжать на отдых. Поскольку далеко и дорого. Большинство проведет лето на своей любимой даче. Что ж, для них наиболее подходящим вариантом будут развлечения в онлайн-казино. Прихватив на дачу любой гаджет или просто находясь дома, можно неплохо и очень даже азартно отдохнуть, например, в казино Вулкан, Vulkan Deluxe официальный сайт. У данного клуба есть масса преимуществ перед обычными наземными казино, как то: круглосуточная работа;

более широкий ассортимент игр и слотов;

возможность поиграть в автоматы бесплатно и без регистрации;

всевозможные бонусы и подарки;

удобные способы ввода и вывода денег и другие. Игорные зоны в РФ Однако у поклонников живой игры тоже есть возможность посетить настоящие казино, не покидая страны. Это так называемые игорные зоны, в которых азартные игры официально разрешены. Сегодня в РФ можно легально испытать удачу в ИРЗ «Азов-Сити» (Краснодарский край), «Красная поляна» (Сочи), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Приморье» (Приморский край) и «Янтарная» (Калининградская область). Все игорные зоны созданы по схожему принципу на специально выделенных территориях, предназначенных для организации азартных игр. Однако находятся они на совершенно разных стадиях развития. Так, согласно федеральному закону, зону «Азов-Сити» до конца текущего года должны закрыть. А вот сочинская «Красная Поляна» и калининградская «Янтарная» игорные зоны только набирают обороты – пока здесь действует по одному казино, но дальнейшие планы по-настоящему грандиозные. Казино в «Сибирской монете», что расположена в 300 км от Барнаула, открылось раньше всех – в 2014 году. Хотя на сегодняшний день здесь отмечается наименьшее количество посетителей в год. Впрочем, уже в ближайшее время здесь планируется открыть еще четыре игорных комплекса. Между тем, самая посещаемая ИЗ – «Приморье», но стоит отметить, что большая часть гостей – туристы из Китая. Кстати, осенью 2019 года планируется открыть еще одну игорную зону – в Крыму. По сообщениям СМИ, крымские власти уже определились с местом – развлекательный курорт расположится близ поселка Кацивели под Ялтой. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.