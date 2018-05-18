Лето – время свадеб: рост количества браков и актуальные тенденции в подвенечных нарядах невесты

Российская Федерация, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Соотечественники стали чаще заключать браки. Впервые с 2014 года число свадеб в России показало рост. В ушедшем году с января по сентябрь граждане страны заключили 826 тысяч браков. Пока заявления до намечаемой даты россияне могут подавать за один-два месяца до намеченной даты. Но в скором времени, возможно, планировать точное число торжества станут разрешать и за год. Минсвязи и массовых коммуникаций подготовило соответствующий документ. Поправками предлагается дополнить Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния». Как водится, летние месяцы собирают самое большое число свадеб. Организаторы торжества стремятся, чтобы свадебная церемония прошла идеально. Большое значение сама готовящаяся вступить в брак пара придает своим костюмам. Здесь главный акцент – на платье невесты. Сейчас рынок одежды для торжественных церемоний позволяет купить самые модные, стильные, нежные и красивые свадебные платья в Иркутске и во всех других территориях. Если свадебного салона в населенном пункте нет, то заказать наряд легко можно и по интернету. Плюсы свадебного салона в том, что здесь могут предусмотреть рассрочку на выбранную модель. На примерку можно прийти по предварительной записи, а значит, избежав толчеи, любопытных взглядов и спешки. Что же диктует свадебная мода на платья невесты в 2018 году? Например, не перестают быть популярными и остаются актуальными в этом сезоне платья с открытыми плечами. В моде силуэт, который выгодно подчеркивает талию. Низ может быть разным: напоминающим хвост русалки, пышным, двух- или трехъярусным, с длинным шлейфом и т.д. Невестам, которые не могут или не хотят позволить себе демонстрировать открытый приталенный верх, предлагаются красивые воздушные пелеринки. Очень модны в этом году платья, напоминающие сарафаны. В тренде подвенечные платья, украшенные вышивкой и кружевом. Кружевными могут быть, к примеру, рукава у наряда или из кружев выполняется все изделие. Есть от дизайнеров и необычные предложения. Например, платье с открытым верхом и широкой длинной юбкой-брюками или наряд, представляющий из себя топ и юбку. Второй вариант отлично подойдет невестам, отличающимся смелостью и озорством. Также он будет уместен, если бракосочетание назначено на самые жаркие летние дни. В моде в платьях для невесты в этом году и минимализм. А утонченный образ поможет создать выверенный силуэт модели и грамотно подобранные аксессуары. Также актуальны изделия с открытой спиной. Такой наряд может позволить себе девушка или взрослая дама с идеальной кожей и отличной фигурой. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.