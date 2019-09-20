Летом 2019 года в Иркутской области поженились почти 6,5 тысяч пар

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ЗАГСа подвели итоги ушедшего лета 2019 года и посчитали, сколько пар зарегистрировали брак в этом сезоне. За июнь, июль и август поженились шесть тысяч 540 пар. Статистика подтвердилась: лето – самая свадебная пора в регионе, сообщает пресс-служба.

– Самым урожайным на свадьбы стал август – заключено две тысячи 335 брачных союзов. Летних разводов, согласно показателям работы службы, случилось три тысячи 157, – сообщает служба.

Если сравнить данные по бракам и разводам этого года с цифрами 2018 года, получится, что жители Иркутской области стали меньше жениться и чаще разводиться. Летом 2018 года зарегистрировано шесть тысяч 990 браков и три тысячи 100 разводов.