Листвянка вошла в ТОП-5 самых популярных российских городов и поселков для отдыха летом

Иркутский район, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Поселок Листвянка Иркутского района вошел в ТОП-5 самых популярных российских городов и поселков для летнего отдыха. Кстати, остановка в прибайкальском поселке – самая дорогая в первой пятерке. Об этом сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Рейтинг был составлен по данным броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года в частном секторе в населенных пунктах, где живут меньше 10 тысяч человек.

По информации Tvil.ru, в поселке у Байкала бронируют летний отдых в среднем на неделю и тратят на жилье семь тысяч рублей в сутки. В малых городках туристы бронируют в основном гостевые дома и коттеджи на несколько семей, поэтому эту стоимость следует разделить на два или три для расчета на семью.

Также в первую пятерку малых городов и поселков, популярных для летнего отдыха и путешествий вошли Суздаль во Владимирской области, Олонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области и Таватуй в Свердловской области.