ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
17.05.2018

Листвянка вошла в ТОП-5 самых популярных российских городов и поселков для отдыха летом

Иркутский район, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Поселок Листвянка Иркутского района вошел в ТОП-5 самых популярных российских городов и поселков для летнего отдыха. Кстати, остановка в прибайкальском поселке – самая дорогая в первой пятерке. Об этом сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Рейтинг был составлен по данным броней жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года в частном секторе в населенных пунктах, где живут меньше 10 тысяч человек.

По информации Tvil.ru, в поселке у Байкала бронируют летний отдых в среднем на неделю и тратят на жилье семь тысяч рублей в сутки. В малых городках туристы бронируют в основном гостевые дома и коттеджи на несколько семей, поэтому эту стоимость следует разделить на два или три для расчета на семью.

Также в первую пятерку малых городов и поселков, популярных для летнего отдыха и путешествий вошли Суздаль во Владимирской области, Олонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области и Таватуй в Свердловской области.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске