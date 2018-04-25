Лицевой кирпич – современное решение для оформления фасада

Российская Федерация, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С наступлением весны заметно активизировался строительный рынок. Это касается привоза новых партий разных – привычных и новых – стройматериалов, возведения объектов, их облицовки и многого другого. Для оформления красивого и функционального фасада одноэтажных и многоэтажных, жилых и разного назначения строений, а также для возведения красивых заборов сейчас имеется достаточно предложений по материалам. Один из очень востребованных – облицовочный или лицевой кирпич. Его поверхность отличает высокое качество и достойный внешний вид. Декоративный кирпич имеет разные формы и цветовые решения, может быть матовым или блестящим. Кирпич могут изготавливать также «под камень». Материал для отделки фасада может быть керамическим, силикатным, глазурованным или клинкерным. Клинкерный кирпич уместен там, где имеются постоянные немалые нагрузки. Такой кирпич выпускают разного размера и оттеночных вариаций. А вот силикатный кирпич потихоньку сдает свои позиции, сейчас он востребован меньше, чем раньше, поскольку потребитель ищет более приятные глазу варианты. Но у силикатного материала имеется большой плюс – он является доступным по цене для многих категорий потребителей. А ценят кирпич покупатели не только за внешние данные, но также за высокие прочностные и теплоизоляционные свойства. Лицевой кирпич может быть пустотелым или полнотелым. Наполнение не влияет на его вид, но нагрузка на опорные конструкции может быть различной. Это стоит брать во внимание при выборе кирпичной отделки. Когда выбирается фасадный кирпич, обращается внимание на цвет крыши, подъездов, окон и других элементов строения - материал должен обеспечить с ними гармоничное сочетание. Если детали фасада небольшие, стоит выбирать для них более яркий кирпич, чтобы эти части не затерялись на общем фоне из-за невразумительного оттенка. Неяркий или темных оттенков тон подойдет для больших фасадных поверхностей. Сочетаемость цветов на общей поверхности тоже необходимо учитывать. Секреты мастерства В одной партии кирпичи могут отличаться своими оттенками, потому что цвет зависит от обжига и наличия примесей. Если кирпичи будут взяты сначала одной партии, потом другой, затем третьей и так далее, то фасад в итоге может иметь не очень красивый вид. Выход нашли как всегда мастера своего дела. Они применяют этот метод сами и другим тоже советуют: при оформлении фасада брать кирпичи из разных партий, тогда стена будет смотреться единообразно. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.