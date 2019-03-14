Любителей экстрима зовут на фестиваль бурной воды в Твери

Тверь, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году ежегодный экстремальный фестиваль бурной воды «Тьмацкий Перекат» состоится в Твери 13 апреля. Соревнования проводятся уже в 42 раз. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» . Ровно через месяц на пешеходном мосту через Тверцу, недалеко от пересечения улицы Брагина и Беляковского переулка, соберутся любители экстрима, как совсем юные, так и матерые спортсмены, которые откроют летний сезон. Впервые «Тьмацкий перекат» был проведен в 1975 году. Сначала это были соревнования по технике водного туризма, но в 2000 году в программу вошли зрелищные дисциплины на каяках – лодках «Фан-слалом», «Супермен» и прыжки с рампы на каяках. Спустя пять лет впервые в рамках соревнований было проведено зональное первенство России по фристайлу на бурной воде, а с 2009 в программу включили каяк-кросс. И вот уже девятый год эти соревнования стали фестивалем бурной воды, включающие в себя состязания каякеров, первенство по гребному слалому и акробатическому фристайлу. Ежегодно в фестивале принимают участие спортсмены из Твери, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Обнинска и других городов страны. «Тьмацкий перекат» собирает большое количество любителей активного образа жизни, туристов и просто зрителей. Планируется, что фестиваль в этом году соберет около двух тысяч зрителей. Также будут внесены небольшие изменения в расписание фестиваля – начнется все в 11:30 с прыжков с рампы на каяках, чтобы как можно больше зрителей увидело этот вид программы, отмечают организаторы – «Тверь каяк клуб». Также зрители увидят гребной слалом, каяк-кросс и фристайл. Примечательно, что каждый год трассы меняются благодаря уровню воды. Участвуют совсем юные спортсмены и опытные любители экстрима. Вход свободный. Участники соревнований должны быть старше десяти лет. Чтобы зарегистрироваться на соревнования, необходимо иметь медицинский допуск, спасательный жилет и каску, уметь плавать, а также оплатить стартовый взнос. Участники, не достигшие 18 лет, должны внести в заявку фамилию тренера, который отвечает за их безопасность на все время проведения соревнований, о чем оставляет запись в заявке. Подробности проведения можно узнать в официальной группе фестиваля. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... афанасий Тэги: View the discussion thread.