ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
15.03.2019

Любителей экстрима зовут на фестиваль бурной воды в Твери

Тверь, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году ежегодный экстремальный фестиваль бурной воды «Тьмацкий Перекат» состоится в Твери 13 апреля. Соревнования проводятся уже в 42 раз. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».

Ровно через месяц на пешеходном мосту через Тверцу, недалеко от пересечения улицы Брагина и Беляковского переулка, соберутся любители экстрима, как совсем юные, так и матерые спортсмены, которые откроют летний сезон.

Впервые «Тьмацкий перекат» был проведен в 1975 году. Сначала это были  соревнования по технике водного туризма, но в 2000 году в программу вошли зрелищные дисциплины на каяках – лодках «Фан-слалом», «Супермен» и прыжки с рампы на каяках. Спустя пять лет впервые в рамках соревнований было проведено зональное первенство России по фристайлу на бурной воде, а с 2009 в программу включили каяк-кросс. И вот уже девятый год эти соревнования стали фестивалем бурной воды, включающие в себя состязания каякеров, первенство по гребному слалому и акробатическому фристайлу. Ежегодно в фестивале принимают участие спортсмены из Твери, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Обнинска и других городов страны.

«Тьмацкий перекат» собирает большое количество любителей активного образа жизни, туристов и просто зрителей. Планируется, что фестиваль в этом году соберет около двух тысяч зрителей. Также будут внесены небольшие изменения в расписание фестиваля – начнется все в 11:30 с прыжков с рампы на каяках, чтобы как можно больше зрителей увидело этот вид программы, отмечают организаторы – «Тверь каяк клуб». Также зрители увидят гребной слалом, каяк-кросс и фристайл. Примечательно, что каждый год трассы меняются благодаря уровню воды. Участвуют совсем юные спортсмены и опытные любители экстрима.

Вход свободный. Участники соревнований должны быть старше десяти лет. Чтобы зарегистрироваться на соревнования, необходимо иметь медицинский допуск, спасательный жилет и каску, уметь плавать, а также оплатить стартовый взнос. Участники, не достигшие 18 лет, должны внести в заявку фамилию тренера, который отвечает за их безопасность на все время проведения соревнований, о чем оставляет запись в заявке. Подробности проведения можно узнать в официальной группе фестиваля.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске