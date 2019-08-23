Лучших работников в сфере туризма выбрали в Приангарье

Иркутская область, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Как сообщает пресс-служба губернатора, всего для участия в региональном этапе было подано 40 заявок. Соревнования прошли 19 августа на базе регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования, церемония награждения – 20 августа в конференц-зале отеля «Иркутск». По итогам конкурса победители награждены дипломами и денежными сертификатами на покупку цифровой и бытовой техники: семь тысяч рублей за первое место, четыре тысячи – за второе место, две тысячи рублей – призерам, занявшим третьи места. По данным агентства по туризму Иркутской области, на федеральном этапе конкурса регион представят по следующим номинациям: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» (Анна Квасова, ГК «Лазурный берег»), «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» (Лидия Красулина, ООО «Звезда Байкала»), «Менеджер по детско-юношескому туризму» (Светлана Маркова, общественная организация развития детского и молодежного туризма «Юность без границ»), «Специалист в сфере доступного туризма» (Евгения Снятинская, ООО «БайкалВизаТур»), «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (Софья Воронина, ООО «БайкалВизаТур»), «Лучший гид-переводчик (Наталья Литасова, самозанятая). СПРАВКА: Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. Организатор – Ростуризм совместно с органами власти и отраслевыми объединениями в сфере туризма. Организатором регионального этапа в Приангарье является агентство по туризму Иркутской области. В 2018 году представители Иркутской области впервые заняли призовые места во Всероссийском конкурсе. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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