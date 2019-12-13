Лучших резчиков по дереву определят в Иркутске

Иркутск, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве» подведут в Иркутске 15 декабря.

В конкурсе приняли участие более 20 самодеятельных и профессиональных мастеров-резчиков из Иркутской, Ярославской и Псковской областей, пятеро из которых младше 14 лет. Мероприятие проводится при поддержке администрации Иркутска.

В рамках конкурса с 29 ноября в Усадьбе проходила выставка работ мастеров и учеников. Были представлены скульптуры, панно, резная интерьерная мебель и посуда, храмовое убранство и украшения. Посетители выставки могли проголосовать за понравившуюся работу. В состав профессионального жюри вошли художники, архитекторы, депутаты, представители средств массовой информации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

По словам организатора конкурса – директора студии творчества «Арка» Дианы Козулиной, иркутский стиль и самобытность резного искусства по дереву стала символом деревянного зодчества всей страны. Основная цель первой всероссийской выставки-конкурса мастеров – возрождение и развитие традиционного русского ремесла в Иркутске.

– Иркутск – уникальный город, сумевший сохранить деревянную архитектуру. Мы помним предшественников, которым удавалось отстаивать неповторимую часть архитектурного наследия. Необходимо привлекать больше молодежи, воспитывать с ранних лет любовь к деревянному ремеслу, художественный вкус и уважение к истории, поддерживать их мотивацию и амбициозность. Помогать развивать профессиональные связи, - уточнил главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

КОНКРЕТНО:

Итоги конкурса будут подведены 15 декабря в 14:00 в Усадьбе В.П. Сукачева. Вход свободный.