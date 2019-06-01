Лучшие колонны праздничного шествия наградили в Иркутске

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске участниками и зрителями праздничного шествия в День города стали тысячи человек.

Более 50 колонн прошли по улице Карла Маркса: от пересечения с улицей Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Шествие возглавил градоначальник Дмитрий Бердников. Вместе с ним в колонне прошли игрок футбольного клуба «Спартак», чемпион России 2017 года Андрей Ещенко, вице-мэр Виктор Ешеев, руководители округов, представители общественности областного центра, бойцы экологических отрядов мэра Иркутска.

– Как вы знаете, 2019-й в России объявлен Годом театра. Поэтому не случайно темой праздничного шествия выбрали «Театр в движении». И сегодня Иркутск в полной мере показал себя, проявил все свои театральные таланты – режиссерские, актерские, оформительские. Поверьте, жюри было очень непросто выбрать победителей. Все участники постаралась на славу – костюмы, идеи, воплощение. Я всегда говорил и буду говорить: в нашем городе живут самые талантливые люди! Убежден, это костюмированное шествие Иркутск запомнит надолго, –обратился к участникам шествия глава города.

Итоги шествия подвели на сцене у площади памятника Александру Третьему. Лучшие колонны были отмечены в четырех номинациях. Так, номинацию «Мир театра» выиграла команда Сбербанка. В номинации «Детство» победила колонна дома детского творчества №3 Иркутска. Колонна ТОС «Лесной» была отмечена в номинации «Лучшая организация». «Приз зрительских симпатий» достался команде портала для родителей Иркутска и области 38mama.ru.

Напомним, в рамках празднования Дня города на главной сцене на площади графа Сперанского с проходит концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней принимают городские коллективы и специальные гости – народный артист РФ, известный джазмен Игорь Бутман и популярная российская рок-группа «Чайф».

Завершится День города праздничным салютом на Нижней Набережной в 22.45.

Продолжится празднование Дня города и второго июня. В 12.00 на сквере имени Кирова начнется литературный квартал «От книги к театру». Творческие площадки будут организованы сотрудниками иркутских муниципальных библиотек, театров, книжных сетей. В программе: чтение отрывков из художественных произведений, викторины, инсценировки русских народных сказок, акции дарения книг. В 17.00 под праздничным названием «Вальс над Ангарой» состоится танцевальный вечер для старшего поколения. Место проведения: площадь у памятника Александру Третьему.