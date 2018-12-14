Машинки для стрижки волос: виды и особенности

Российская Федерация, Украина, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня для того, чтобы придать своей прическе привлекательный вид или сделать эффектную стрижку, совсем необязательно посещать дорогой парикмахерский салон и платить большие деньги за обретение красоты. Вы можете купить компактную машинку для стрижки волос и проводить все манипуляции самостоятельно. В хороших магазинах представлен большой ассортимент этих устройств различных форм и размеров. Но какому же варианту отдать предпочтение? Нижеприведенная полезная информация поможет вам сделать правильный выбор. Отметим, что в последнее время многие предпочитают приобретать продукцию на специализированных онлайн-площадках: например, триммеры и машинки для стрижки в Foxtrot. Типы устройств Роторные машинки работают с помощью мотора, который приводит в движение лезвия. Мощность мотора может составлять от 20 до 45 Вт. Роторный аппарат в процессе работы почти не шумит, не нагревается и вибрирует чрезвычайно слабо. Съемные лезвия, установленные в таких устройствах, очень легко снимать и очищать от загрязнений и волосков. Роторными машинками, как правило, пользуются профессиональные мастера в парикмахерских и салонах красоты. Аккумуляторные модели отличаются легким весом и почти полным отсутствием вибрации во время работы. Такие устройства имеют малую мощность (до 12 Вт), поэтому прекрасно подходят для домашнего использования. Чаще всего аккумуляторные машинки применяют для создания мужских стрижек и подравнивания уже готовой прически. Вы можете использовать для работы аккумулятор либо пользоваться электрической розеткой. Вибрационные машинки весят мало, но во время работы довольно сильно шумят и вибрируют. Работают они при помощи электромагнитной катушки, за счет которой лезвие приводится в действие. Мощность мотора варьируется в пределах 9-15 Вт в зависимости от модели. Лезвия не снимаются. Непрерывная работа может длиться до 20 минут. Подбирая качественную машинку для стрижки волос, не забывайте о своем комфорте. Приобретайте устройство, которое вам удобно держать в руках. Тогда создание новых стильных стрижек будет приносить вам настоящее удовольствие. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.