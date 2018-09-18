К пожароопасному сезону-2019 в Приангарье нужно расчистить от мусора более 22 тысяч участков и подворий

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области идет подготовка к пожароопасному сезону 2019 года. В рамках акции «Чистый лес – территория без огня» в регионе предстоит расчистить от мусора и сухостоя более 17 тысяч подворий, около 5 тысяч территорий, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, 195 мест массового отдыха и пешеходных зон.

– Анализ природных пожаров, произошедших в предыдущие годы, выявил ряд причин их возникновения, в числе которых – захламленность территорий, примыкающих к лесам, дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах населенных пунктов, – поясняют в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к участию в акции совместно с подразделениями спасателей привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности, владельцы территорий, прилегающих к лесным массивам, общественные объединения, волонтерские организации, старосты населенных пунктов и журналисты – всего более 1,5 тысячи человек.

– Помимо максимально возможной очистки площадей и обновления минерализованных полос проводится проверка систем оповещения, разъяснительная работа со всеми категориями населения, тренировка муниципальных служб и межведомственных профилактических групп для более оперативного и предметного взаимодействия в опасный период, подготовка пожарных наблюдательных постов и патрулирование лесов для выявления незаконных вырубок, другие работы, – рассказал заместитель начальника регионального Главка МЧС полковник внутренней службы Василий Разумнов.