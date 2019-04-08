МЧС: на Иркутском водохранилище тает лед, выходить на него опасно

Иркутский район, Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском водохранилище зафиксированы участки открытой воды и неудовлетворительное состояние льда. Выход на него сейчас смертельно опасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Аналогичная неустойчивая структура льда наблюдается в районе 21-го километра Байкальского тракта и на заливе Топка. Государственные инспекторы по маломерным судам просят любителей активного отдыха, подледной рыбалки и прогулок на льду воздержаться от подобных действий.

– «Последний» лед под действием тепла теряет монолитность. Талая вода, образующаяся на поверхности, просачивается вовнутрь, в результате чего происходит ослабление структурной связи – лед становится рыхлым. Это и есть причина того, что весенний толстый лед перестает выдерживать вес человека и разрушается без предварительного потрескивания. Темные, почти черные пятна на ледяной серой поверхности, называются ловушками. Возникают эти гибельные пятачки там, где лед не был покрыт снегом и сильно прогревался. В целом плюсовые температуры, сильные ветра и осадки способны за неделю очистить водоем ото льда метровой толщины, поэтому ориентироваться на нее в настоящий момент уже нельзя, – пояснил старший госинспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрей Голубев.

Дополнительные информационные аншлаги и запрещающие знаки установили на опасных участках 6-7 апреля. В ходе патрулирований проведены разъяснительные беседы с любителями зимних видов спорта, подледной рыбалки и гражданами, прогуливающимися по льду.