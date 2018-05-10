МЧС: на реках Приангарья растаял лед, угроза паводков миновала

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Паводковый период в Иркутской области завершился без чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В настоящее время процессы вскрытия рек Иркутской области завершились, паводковая обстановка стабильная. Условий для подтопления населенных пунктов нет. Чернение и пиление льда на реках были проведены в полном объеме и заблаговременно, отмечают спасатели.

– Взрывные работы осуществлялись для ликвидации образовавшихся ледовых заторов и предотвращения подтопления населенных пунктов в Тайшетском и Катангском районах. Круглосуточный мониторинг гидропостов позволил своевременно определять ухудшение паводковой обстановки на реках и оперативно реагировать на угрозу заторов, – сообщил замначальника ГУ МЧС по Иркутской области Валерий Шанц.

Аэровизуальная разведка затороопасных участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показал, что на реках открытая вода. Оперативные группы спасателей успешно завершили работу в Тайшетском, Усть-Кутском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Киренском и Катангском районах.

По данным иркутского УГМС, на реках области наблюдается преимущественно понижение уровня воды.