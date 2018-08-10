МЧС предупреждает: 10 августа на юге Приангарья ожидаются ливни, на севере – заморозки

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 10 августа местами в южных, верхнеленских и ночью в западных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы. В северных районах при прояснении заморозки до -2°.

Кроме того, 10-12 августа местами в западных, северных и верхнеленских районах установится высокая – четвертого класса – и чрезвычайная – пятого класса – пожароопасность лесов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Жителям региона напоминают, что в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан и защиты населенных пунктов и объектов экономики, с введением средних и высоких классов пожарной опасности запрещено посещать леса.

КООРДИНАТЫ:

При обнаружении лесного пожара следует сообщить на Единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны: 8-800-100-94-00.