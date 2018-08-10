|Общество
|09.08.2018
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МЧС предупреждает: 10 августа на юге Приангарья ожидаются ливни, на севере – заморозки
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Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 10 августа местами в южных, верхнеленских и ночью в западных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы. В северных районах при прояснении заморозки до -2°.
Кроме того, 10-12 августа местами в западных, северных и верхнеленских районах установится высокая – четвертого класса – и чрезвычайная – пятого класса – пожароопасность лесов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Жителям региона напоминают, что в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан и защиты населенных пунктов и объектов экономики, с введением средних и высоких классов пожарной опасности запрещено посещать леса.
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