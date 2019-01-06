МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Приангарье 6 января

Иркутская область, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 6 января местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 11-16 метров в секунду, снег и слабые метели. Температура ночью -21,-26°, в пониженных формах рельефа опустится до -36°, днем -13,-18°, в северных и верхнеленских -23,-28°.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на дорогах региона ожидается снежный накат, гололедица. Водителей просят учитывать погодные условия, планируя дальние переезды. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону Единой пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».