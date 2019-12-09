МЧС предупреждает об опасности выхода и выезда на неокрепший лёд на водоёмах Иркутской области

Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На реках и заливах Иркутской области 7 и 8 декабря сотрудники ГИМС проведут дополнительные рейды, чтобы пресечь выход людей и выезд машин на неокрепший лёд. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

У спасателей наибольшее опасение вызывают заливы Иркутского, Усть-Илимского, Братского водохранилищи Малого моря озера Байкал, где во время ледостава традиционно собираются любители подлёдной рыбалки, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

В ходе акции «Безопасный лед», первый этап которой был завершён 1 декабря, на водоёмах Иркутской области ежедневно работали группы профилактики и патрулирования общей численностью более 1 тысячи человек. Инспекторы обследовали 297 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лёд. Во время этой работы перекрыли 95 мест возможного выезда автомобильного транспорта на лед, установили 582 запрещающих и информационных знака. В потенциально опасных местах на льду было выставлено пять спасательных постов.

В предупредительной работе были использованы меры административного воздействия. Со льда выдворялся автомобильный транспорт, в отношении водителей, допустивших выезд на него, было составлено 11 административных протоколов.

Аналогичная работа с вручением памяток, листовок, призывами к благоразумию и адекватному поведению будет продолжена. Спасатели призывают к неукоснительному соблюдению требований безопасности во избежание происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд.

Напомним, 5 декабря на реке Ангара у села Олонки Боханского района местный житель утонул, когда вышел на лёд, чтобы набрать воды. Известно, что 67-летний мужчина провалился под лед в 4-5 метрах от берега. На помощь ему поспешил местный житель, ставший свидетелем происшествия. Он подавал тонущему доску, но обессилевший мужчина уже не смог за нее ухватиться и скрылся под водой.