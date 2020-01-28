МЧС предупреждает жителей Иркутской области об ухудшении погоды 30 января

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 30 января утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. По области ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью в северных, днем в западных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°. По Иркутску прогнозируется переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -8,-10°. По озеру Байкал: переменная облачность, небольшой местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, утром и днем 12-17 м/с, по югу и средней части местами порывы 18-23 м/с. Температура ночью -15, -20°, при прояснении до -25°, днем -10, -15°. ГУ МЧС по Иркутской области обращает внимание на необходимость соблюдения мер личной безопасности: Чтобы не стать жертвой неблагоприятных погодных явлений, необходимо знать ряд правил поведения при возникновении того или иного климатического фактора. При метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, снижении видимости на дорогах, а также в обрыве воздушных линий электропередачи и связи.

При поломке транспортного средства в пути необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, при выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно информируйте пожарно-спасательную службу МЧС России, позвонив на единый номер 101. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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