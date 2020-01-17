|Общество
|18.01.2020
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МЧС предупреждает жителей Приангарья о метелях 19 января
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Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 19 января местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Иркутской области прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, днем в западных, центральных районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели, днем в западных районах ветер южной четверти 5-10 м/с, температура в течение суток -15,-20°, местами -25,-30°.
По Иркутску ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с, температура в течение суток -15,-17°.
По озеру Байкал – переменная облачность, небольшой снег, ветер западный, северо-западный 12-17 м/с, местами по югу и средней части порывы 19-24 м/с, температура в течение суток -15,-20°, местами -25,-30°.
ГУ МЧС по Иркутской области обращает внимание на необходимость соблюдения мер личной безопасности: