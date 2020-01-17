МЧС предупреждает жителей Приангарья о метелях 19 января

Интернет, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году при помощи реестра самоисключения в Латвии 500 человек ограничили для себя доступ к азартным играм. В начале 2020 года эта цифра возросла ещё более чем на 1000 человек. По мнению игорного регулятора страны, для Латвии это довольно-таки большое количество людей. Недавно начало действовать и новое правило для операторов. Теперь они должны будут проверять всех, кто пытается авторизоваться в системе на наличие в реестре самоисключения, который доступен для всех видов гемблинга Латвии. Эксперты считают, что это в значительной степени снизит уровень игорной зависимости в стране и граждане станут более ответственно относиться к этой проблеме.