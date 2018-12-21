МЧС сообщает о метелях и холодах в Иркутской области 24 декабря

Иркутская область, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 24 декабря резко ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в южных, центральных и верхнеленских районах местами ожидается северо-западный ветер 13-18 м/с, в горах Южного Прибайкалья местами сильный снег, метели.

По области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, в горах восточного Прибайкалья местами сильный снег, в отдельных районах туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских, центральных районах порывы 13-18 м/с, поземки, метели.

Температура ночью -35,-40°, при прояснении -45,-50°, днём -30,-35°, в пониженных формах рельефа -45,-40°, в южных районах в течение суток -22,-27°, местами -28,-33°.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при отоплении жилья.