МЧС: Тёплые озёра в Иркутске не смогут получит официальный статус городского пляжа

Иркутск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тёплые озёра, популярные у иркутян, в ближайшие несколько лет вряд ли получат официальный статус городского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ведомстве поясняют, что сложный рельеф дна, чередование мелководья и глубинных обрывов, обилие строительного мусора делают купание здесь небезопасным, а потому оно запрещено. Об этом свидетельствуют знаки и информационные аншлаги.

Во время совместного рейда сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и полиции 14 июня отдыхающим объясняли, что в этом необорудованном месте желание спастись от палящего зноя в прохладной воде может стоить жизни.

– С началом купального сезона мы перешли на усиленный вариант несения службы, соответственно, рейды, подобные этому, проходят ежедневно, – рассказал государственный инспектор Иркутского районного участка ГИМС Александр Яшенко. – К сожалению, в Приангарье дефицит пляжей. Фактически, на территории области на сегодняшний день допущены к эксплуатации только два общественных пляжа: «Еловский пруд» в Ангарске и пляж на заливе Якоби в Иркутске. Здесь дежурят спасатели, которые могут оказать квалифицированную помощь при несчастном случае, в зоне для купания – пологое дно, она огорожена буями.

Как раз эти минимальные требования, обеспечивающие безопасный отдых горожан на воде, не соблюдены на Тёплых озерах. Купаются здесь и взрослые, и дети на свой страх и риск. Между тем, с начала летнего купального сезона в Иркутской области на водоёмах погибли семь человек, из них трое несовершеннолетних.

Основными причинами гибели детей на водных объектах является именно недосмотр родителей, взрослых – употребление спиртных напитков и длительное нахождение в воде, которая ещё недостаточно прогрета. Один из недавних трагических случаев произошёл в День России, 12 июня, в посёлке Боково Ленинского района Иркутска. По предварительным данным, двое 14-летних подростков пытались переплыть карьер глубиной 2,5-3 м. Проплыв более 50 м, один из мальчиков начал тонуть. К нему на помощь бросились другие подростки, находившиеся на берегу. Несмотря на героические старания одного из парней, преодолевшего холодное течение и первым доплывшего до места трагедии, мальчика спасти не удалось. Семья потерпевшего полная, на учёте в ПДН не состоит, характеризуется положительно.