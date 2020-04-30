МЧС: весенний паводкоопасный период благополучно завершился в Иркутской области

Иркутская область, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Гидрологическая обстановка на территории региона стабильная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Угрозы возникновения ледовых заторов и подъема воды не прогнозируется. Реки области полностью освободились ото льда, за исключением реки Витим, где отмечается подвижка льда. На реке Непа в районе села Токма Катангского района, где ранее наблюдалось повышение уровня воды, в ближайшие сутки ожидается понижение уровня воды до отметки 550-580 см. В этом году весенний паводкоопасный период в Иркутской области завершён, по многолетним наблюдениям, ранее обычного. Сегодня, 4 мая, в место постоянной дислокации вертолётом МЧС России возвращается последняя группа по контролю паводковой обстановки в Киренском и Катангском районах. В период весеннего половодья в 11 паводкоопасных районах Иркутской области было задействовано 8 рабочих групп. В их состав вошли специалисты ГУ МЧС по Иркутской области, Центра по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, спасатели специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС, Байкальского поисково-спасательного отряда и областной пожарно-спасательной службы. На вооружении спасателей находились 49 единиц техники, 34 плавсредства, вертолет Ми-8 МЧС России, а также беспилотники. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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