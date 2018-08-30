МЧС: все пляжи в Иркутской области закрыты

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 31 августа на территории Иркутской области ввиду окончания летней оздоровительной кампании и понижения среднесуточных температур закрыты все пляжи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, межведомственной комиссией были проверены два общественных пляжа – в Иркутске на заливе Якоби и в Ангарске на Еловском пруду. На берегу выставлены запрещающие таблички и баннеры, с их территорий убраны на хранение первичные средства спасения, на вышках больше не дежурят матросы-спасатели. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам обращают внимание населения на опасность пребывания в холодной воде.

Всего этим летом были допущены к эксплуатации 12 пляжей, 10 из них – в детских лагерях. За время работы детских оздоровительных, спортивных, палаточных лагерей госинспекторы по маломерным судам провели 851 занятие по правилам поведения на воде с охватом более 14 тысяч человек.

В ведомстве отмечают, что за лето на организованных пляжах гибели людей не допущено.