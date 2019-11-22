|Общество
|22.11.2019
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Медики Иркутской области и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трансплантологии
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Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве здравоохранения Иркутской области подписано соглашение о сотрудничестве и координации медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Участниками соглашения выступили «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» и Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФСКНКЦ ФМБА).
- Логистическая сопряженность соседних регионов Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия позволяет более широко взглянуть на вопросы взаимодействия и трансплант-координации в рамках Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, и снижения дефицита донорских органов. Мы надеемся на обмен опытом и совместное проведение круглых столов по проблемам трансплантации и органного донорства, обмен опытом организации органного донорства с выездом на донорские базы ФМБА, а также организацию обучения медперсонала и врачей со стажировкой, - заметил министр здравоохранения Олег Ярошенко.
Директор по правовому обеспечению ФГБУ ФСКНКЦ ФМБА России Анастасия Вострикова сообщила, что развитием системы организации донорства в Российской Федерации ФМБА России занимается с 2013 года. Она подтвердила готовность к плодотворному сотрудничеству с иркутскими коллегами.
- Мы бы хотели наладить трансплант-координацию между Красноярским краем и Иркутской областью, чтобы увеличить количество пересадок и повысить доступность трансплантологической помощи для населения Сибири. Кроме того, для нас важна возможность обмена научным и практическим опытом. Мы имеем достаточно хороший опыт межведомственного взаимодействия с разными территориями и субъектами, - сказала Анастасия Вострикова.
Также в этот день главный врач ГБУЗ ИОКБ Петр Дудин ознакомил красноярских коллег с работой отделения портальной гипертензии, на базе которого в Иркутске проводится трансплантация органов и тканей. Иркутские и красноярские врачи приняли участие в работе научно-практической конференции, в рамках которой прозвучали доклады о состоянии и развитии трансплантологической службы Иркутской области, а также об опыте региональных медиков в трансплантации почки.
Олег Ярошенко рассказал, что в Приангарье был утвержден план мероприятий по развитию трансплантации органов и тканей человека на территории Иркутской области на период с 2018 по декабрь 2020 года. Этот план определил четкие цели и задачи в развитии трансплантологической службы региона.
В областной клинической больнице 28 ноября 2018 года иркутские медики вместе с коллегами из Новосибирска провели первую успешную трансплантацию печени. Почти за год на базе отделения портальной гипертензии по настоящее время выполнено 29 трансплантаций почки и 13 трансплантаций трупной печени.
На прошедшей в августе 2019 года в Иркутске научно-практической конференции трансплантологов России и Сибирского федерального округа совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова» были подведены итоги и определены перспективы развития трансплантологии в регионе. В рамках мероприятия для популяризации донорского движения и улучшения отношения общества к проблеме трансплантации и донорству совместно с академиком Сергеем Готье был заложен памятный камень «Подарившим жизнь».
В сентябре в Минздраве Иркутской области проведено рабочее совещание по определению перспективы развития трасплантологии в Приангарье совместно с главными специалистами ведомства, главными врачами донорских баз Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, МНТК «Микрохирургия глаза». На совещании были озвучены планы по проведению в регионе первой трасплантации сердца, которую планируется осуществить в 2020 году. В настоящее время в рамках подготовки идет обучение специалистов.