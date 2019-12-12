|Общество
|13.12.2019
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Медики: почему перед новогодней ночью нужно поесть и проветрить дом
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Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, как с наименьшими потерями для здоровья повеселиться на Новый год и подготовить свой организм к грядущему пиру.
Врач посоветовал немного поесть перед застольем, так как перекус поднимет уровень глюкозы в крови, сообщают
– Если компания решила праздновать долго и основательно, хорошо бы подготовить «культурную программу», чтобы не сильно переедать и перепивать. Это может быть рассказывание историй, игры и танцы с подъемом из-за стола, – отметил специалист.
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