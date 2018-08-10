|Общество
|11.08.2018
|
|
Медкабинет создан в приюте храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пивоварихе
|
Иркутский район, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В приюте храма Покрова Пресвятой Богородицы, что находится в поселке Пивовариха Иркутского района, создан медицинский кабинет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Руководитель отдела социального служения Иркутской епархии протоиерей Александр Василенко рассказал, что приют планируется открыть в ближайшее время. В нем смогут одновременно проживать до 50 женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Медкабинет при приюте подготовлен в рамках пилотного проекта Минздрава области. Начальник отдела организации медицинской и лекарственной помощи по Иркутску Вероника Войцеховская рассказала, что постояльцы будут получать в нем первичную медико-санитарную помощь. По показаниям женщины с детьми смогут получить как специализированную первичную помощь, так и стационарное лечение в Иркутской районной больнице, за которой закреплен медицинский кабинет.
По словам министра здравоохранения Приангарья Олега Ярошенко, в этом кабинете постоянно будут работать врач и фельдшер.
В Минздраве региона отмечают, что с инициативой организации медицинских пунктов для бездомных выступил Синодальный отдел по благотворительности. Получено одобрение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра Вероники Скворцовой.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram