Медкабинет создан в приюте храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пивоварихе

Иркутский район, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В приюте храма Покрова Пресвятой Богородицы, что находится в поселке Пивовариха Иркутского района, создан медицинский кабинет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Руководитель отдела социального служения Иркутской епархии протоиерей Александр Василенко рассказал, что приют планируется открыть в ближайшее время. В нем смогут одновременно проживать до 50 женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Медкабинет при приюте подготовлен в рамках пилотного проекта Минздрава области. Начальник отдела организации медицинской и лекарственной помощи по Иркутску Вероника Войцеховская рассказала, что постояльцы будут получать в нем первичную медико-санитарную помощь. По показаниям женщины с детьми смогут получить как специализированную первичную помощь, так и стационарное лечение в Иркутской районной больнице, за которой закреплен медицинский кабинет. По словам министра здравоохранения Приангарья Олега Ярошенко, в этом кабинете постоянно будут работать врач и фельдшер. В Минздраве региона отмечают, что с инициативой организации медицинских пунктов для бездомных выступил Синодальный отдел по благотворительности. Получено одобрение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра Вероники Скворцовой. СПРАВКА: В соответствии с законодательством право на получение медицинской помощи имеют все без исключения граждане, в том числе люди без определенного места жительства – даже при отсутствии у них полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность. В настоящее время известно лишь о двух постоянно действующих лицензированных медицинских пунктах для бездомных – в Москве и Санкт-Петербурге.

Хабаровский край, Иркутская область и Чувашия стали пилотными регионами, в которых при участии Церкви планируется организовать новые медпункты для бездомных.

Медицинскую помощь в пунктах будут обеспечивать региональные ведомства, представители социальных отделов епархий возьмут на себя социальную поддержку бездомных: содействие в восстановлении документов, связь с родственниками, устройство в социальные учреждения, помощь в трудоустройстве. Медпункты планируется создавать в 2018 году. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутский район

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