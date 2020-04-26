Медучреждения Приангарья получат 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков

Иркутская область, 24.04.20 (ИА "Телеинформ"), - Медицинские учреждения Иркутской области получат 5 тысяч респираторов и 36 тысяч защитных очков. Средства индивидуальной защиты для медиков передал «Фонд «Вольное дело», сообщает пресс-служба губернатора.

Договоренность об этом была достигнута между временно исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым и российским промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. Во время встречи в конце марта 2020 года стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемые в Приангарье.

Пять тысяч респираторов и 36 тысяч защитных очков поступят в медицинские учреждения региона, сотрудники которых работают с инфицированными пациентами. Отличие респираторов от обычных медицинских масок в более высоких защитных характеристиках и более длительном времени использования.

Ранее фонд «Вольное Дело» передал региону больше 130 тысяч медицинских масок. Они поступили в региональный Минздрав, а также в администрации муниципалитетов области. Фонд также закупил четыре автомобиля скорой помощи для Иркутской области. Машины произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удаленных районах.

Совместно с МГУ имени Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим врачам изучить передовые методы лечения вирусной пневмонии и получить индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны.