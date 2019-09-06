|Общество
|08.09.2019
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Медвежат из питомника «К-9» выпустили в тайгу Слюдянского района
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Слюдянский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники иркутского питомника «К-9» выпустили в дикую природу медвежат Потапа и Настю, которых приютили в 2017 году. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».
– Потапа и Настю выпустят подальше от населенных пунктов, где есть вся необходимая кормовая база – ягоды, грибы, корни. Напомним, что медвежата вышли из леса к людям на производственный участок, в поисках пищи. Медвежата набрали нужный вес. Наш питомник за то, чтобы животные жили в естественной среде обитания, – отмечается в сообщении приюта.
Напомним, медвежат привезли из Нижнеилимского района. Четырёхмесячные медвежата больше месяца бродили по тайге в одиночестве, исхудали. Ситуация стандартная – скорее всего, медведицу застрелили браконьеры. В поисках пропитания звери выходили за едой к людям – к дальнобойщикам на дорогах, к вахтовому поселку в тайге.