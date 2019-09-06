Медвежат из питомника «К-9» выпустили в тайгу Слюдянского района

Слюдянский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники иркутского питомника «К-9» выпустили в дикую природу медвежат Потапа и Настю, которых приютили в 2017 году. Об этом сообщается на странице питомника в соцсети «Инстаграм».

– Потапа и Настю выпустят подальше от населенных пунктов, где есть вся необходимая кормовая база – ягоды, грибы, корни. Напомним, что медвежата вышли из леса к людям на производственный участок, в поисках пищи. Медвежата набрали нужный вес. Наш питомник за то, чтобы животные жили в естественной среде обитания, – отмечается в сообщении приюта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Именно в эти красивые места прибыли наши медвежата! Листайте карусель и смотрите видео Заповедник Слюдянского района. #медведи #ПитомникК9 Публикация от Питомник К-9 (@k9irk) 6 Сен 2019 в 2:01 PDT

Напомним, медвежат привезли из Нижнеилимского района. Четырёхмесячные медвежата больше месяца бродили по тайге в одиночестве, исхудали. Ситуация стандартная – скорее всего, медведицу застрелили браконьеры. В поисках пропитания звери выходили за едой к людям – к дальнобойщикам на дорогах, к вахтовому поселку в тайге.