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23.08.2018

Меню в столовых иркутских школ и детсадов разнообразили

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Комбинат питания Иркутска вводит более 10 новых блюд в меню школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал директор комбината Виктор Беляев, в новом учебном году дети смогут питаться овощными салатами, разными видами омлетов и рагу, рыбными тефтелями. Их качество 23 августа оценили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, а также родители и директора образовательных учреждений.

– То, что в Иркутске работает комбинат питания – большой плюс, так как у детских садов и школ есть возможность бесперебойно получать качественную продукцию, разработанную с учетом потребностей детей. Мы с вами можем не только высказывать пожелания по меню, но и следить за качеством блюд, – подчеркнул глава города.

Напомним, кардинально менять меню в учреждениях образования Иркутска начали с 2016 году. Тогда к этому процессу начали привлекать родителей и директоров, которые посчитали, что из столовых должны исчезнуть блюда, пришедшиеся детям не по душе.

СПРАВКА:

  • Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания. Иркутска» обслуживает 71 школу и 147 детских садов областного центра. Цикличное меню составляется в сотрудничестве с городским департаментом образования и родительским активом.
  • На предприятии ведется постоянный контроль качества выпускаемой продукции, обновляется  материально-техническая база.
  • Сегодня комбинат питания выпускает более 70 видов продукции для учреждений образования.

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