|Общество
|09.05.2018
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников дал старт праздничному шествию в День Победы
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Иркутск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников дал старт праздничному шествию 9 мая. Торжественные мероприятия начались с молодежного митинга возле танка «Иркутский комсомолец». Глава города поздравил собравшихся c Днем Победы.
- Парад Победы в 1945 году длился 30 минут, а если поставить на этот парад всех погибших, то подсчитано, что он длился бы без перерыва 19 дней. Вот такой ценой было завоевано мирное небо для нас с вами. Будем же достойны памяти павших! Мы в неоплатном долгу перед нашими героями! – отметил глава города. – Сегодня наш священный долг и наша обязанность – хранить память о трагических страницах нашей истории и передавать ее из поколения в поколение. Глубоко убежден: до тех пор, пока живы воспоминания, пока мы гордимся подвигом наших отцов, наша Отчизна останется могучей и сильной! С праздником дорогие друзья!
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