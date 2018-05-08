Мэр Иркутска Дмитрий Бердников дал старт праздничному шествию в День Победы

Иркутск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ​​Мэр Иркутска Дмитрий Бердников дал старт праздничному шествию 9 мая. Торжественные мероприятия начались с молодежного митинга возле танка «Иркутский комсомолец». Глава города поздравил собравшихся c Днем Победы. - Парад Победы в 1945 году длился 30 минут, а если поставить на этот парад всех погибших, то подсчитано, что он длился бы без перерыва 19 дней. Вот такой ценой было завоевано мирное небо для нас с вами. Будем же достойны памяти павших! Мы в неоплатном долгу перед нашими героями! – отметил глава города. – Сегодня наш священный долг и наша обязанность – хранить память о трагических страницах нашей истории и передавать ее из поколения в поколение. Глубоко убежден: до тех пор, пока живы воспоминания, пока мы гордимся подвигом наших отцов, наша Отчизна останется могучей и сильной! С праздником дорогие друзья!



Как сообщает пресс-служба иркутской мэрии, участие в митинге и шествии приняли около 20 тысяч человек: военнослужащие, представители общественных объединений и политических партий, студенты, горожане. Колонны прошли по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора и до мемориала «Вечный огонь». Вместе с молодежью и ветеранами в шествии принял участие Дмитрий Бердников. Глава областного центра также выступил на торжественном митинге у «Вечного огня».



- В этот день каждого из нас переполняет радость победы и гордость за Отчизну. Мы произносим слова благодарности нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла – за мирное небо над головой, за счастье жить и трудиться на родной земле, - подчеркнул на митинге глава областного центра.



В 11.00 на площади графа Сперанского началось торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, показательные выступления курсантов ВСИ МВД России, акция «Вальс Победы». Завершится парад шествием колонн «Бессмертного полка». В 14.00 на площади начнется концертная программа «День Победы». Народные гуляния также пройдут во всех округах города. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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