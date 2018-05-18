Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поучаствовал в акции «Посади дерево»

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической акции «Посади дерево», организованной ОНФ. В рамках Всероссийского дня посадки леса активисты провели масштабное мероприятие по высадке деревьев в Иркутской области на территориях, пострадавших от лесных пожаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Участников экологической акции также поприветствовал член центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Николай Будуев. Он отметил, что Общероссийский народный фронт планирует проводить такие мероприятия регулярно в разных регионах Российской Федерации, которые нуждаются в восстановлении лесов, уничтоженных пожарами.

В акции приняли участие более тысячи человек. Активисты высадили порядка 80 тысяч сеянцев сосны на участке в несколько гектаров. В том числе были высажены сеянцы, купленные за личный счет президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина.

СПРАВКА:

Посадки деревьев осуществляются за счет средств граждан через специальный сервис. Желающие могут выбрать на карте участок, количество деревьев и оплатить посадку с помощью пластиковой карты или электронных платежных систем. После этого заказ поступает профессиональному лесничему. На полученные средства лесничие готовят почву, приобретают саженцы и при участии добровольцев производят посадки, после чего ухаживают за нововысаженным лесом в течение пяти лет. Традиционно президент России Владимир Путин высаживает деревья в рамках этого проекта.