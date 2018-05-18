|Общество
|19.05.2018
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поучаствовал в акции «Посади дерево»
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Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в экологической акции «Посади дерево», организованной ОНФ. В рамках Всероссийского дня посадки леса активисты провели масштабное мероприятие по высадке деревьев в Иркутской области на территориях, пострадавших от лесных пожаров, сообщает пресс-служба мэрии.
Участников экологической акции также поприветствовал член центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Николай Будуев. Он отметил, что Общероссийский народный фронт планирует проводить такие мероприятия регулярно в разных регионах Российской Федерации, которые нуждаются в восстановлении лесов, уничтоженных пожарами.
В акции приняли участие более тысячи человек. Активисты высадили порядка 80 тысяч сеянцев сосны на участке в несколько гектаров. В том числе были высажены сеянцы, купленные за личный счет президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина.
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