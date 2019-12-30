Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравляет иркутян с праздником Рождества Христова

Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравляет иркутян с праздников Рождества Христова.

Дорогие иркутяне!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Рождеством!

Этот праздник – один из самых почитаемых среди христиан. Его принято проводить в мире и согласии, в заботе о близких и дорогих людях, в оказании помощи тем, кто нуждается в ней больше всего. Эти нравственные ценности лежат в основе многих вероисповеданий. И вне зависимости от убеждений, принадлежности к конфессии они передаются из поколения в поколение, служат основой для объединения общества.

Рождественские дни наполнены глубоким смыслом и дарят людям надежду и радость. Взаимное уважение, согласие, доброта как никогда важны сегодня в современном мире.

Дорогие иркутяне!

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть этот праздник, как и весь год, будет наполнен радостью созидания и светлой верой!

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников